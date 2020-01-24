美股上周個別發展。恒指今早高開65點或0.27%，報24569點，成交金額22億元；國指今早高開22點或0.24%，報9775點。恒生科技指數開市報7235點，升0.8%。

友邦（1299）領升，高開1.31%，報81.4元，貢獻恒指32點。ATMX全線高開，騰訊（0700）報521.5元，升1.07%；阿里巴巴（9988）報266.8元，升0.3%；美團（3690）報248元，升2.14%；小米（1810）報23.45元，升0.86%。

藍籌中以舜宇（2382）表現最好，開市升1.52%，報120.1元。此前舜宇公布，8月手機鏡頭出貨量1.62億件，按年增22.3%，按月升19.4%。中信（0267）表現最曳，跌1.79%，報6.59元。

其餘個股方面，中國平安（2318）與招商蛇口協商，煞停配股協議，開市跌0.06%，報81.15元。中人壽（2628）首八個月保費收入升11.19%，無升跌，報18.22元。

恒大汽車（0708）逾4700萬人幣售物管業務，開市報28.3元，無升跌。

證監就壹傳媒（0282）事件發聲明，稱如需要將輔助警方調查，壹傳媒開報0.325元，跌1.52%。

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