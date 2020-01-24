美股上周五個別發展，港股ADR跌129點或0.53%，報24374點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報513元；匯控（0005）跌0.65%，折合報32.04元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.34元。

美股三大指數期貨升0.65%至0.91%，日股現升0.59%，韓股現升0.7%，澳股現升0.52%。

今日焦點股份可留意：

中國平安（2318）與招商蛇口協商，煞停配股協議。

恒大汽車（0708）逾4700萬人幣售物管業務。

證監就壹傳媒（0282）事件發聲明，稱如需要將輔助警方調查。

舜宇（2382）8月手機鏡頭、模組、車載鏡頭出貨量上升，齊創新高。

中人壽（2628）首八個月保費收入升11.19%。

美團點評（3690）擬易名「美團」。

中國8月社融增3.58萬億元人民幣，高過預期。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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