Nvidia公布，同意以400億美元收購軟銀集旗下的英國晶片設計公司Arm Ltd.。今次收購將幫助Nvidia囊獲一些晶片業最廣泛使用的技術。

Nvidia將支付215億美元的股票和120億美元的現金，其中包括20億美元的簽約金。另外，如果Arm的業績達到特定目標，軟銀可能會額外獲得50億美元的現金或股票。Nvidia還將向Arm員工支付15億美元的Nvidia股票。

軟銀於2016年以314億美元收購Arm，今次交易完成後，軟銀預計將擁有Nvidia不到10%的股份。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

微軟：字節跳動不會向其出售TikTok美國業務