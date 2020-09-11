虛擬保險公司OneDegree今宣布，推出限時推薦獎賞優惠，由即日起至今年10月8日，現有客戶成功介紹朋友投保「毛價保」寵物保險計劃，即有機會獲得價值超過7000元的獎賞，當中包括現金回贈、額外保障額等。

該公司指，現有客戶在推薦期內，每成功推薦一名新客戶可獲1000元的額外年度保障額，以及200元現金回贈，目前寵物累積最高額外年度保障額為5000元；現有客戶如成功推薦3位朋友，更可帶同愛犬一同入住香港維港凱悅尚萃酒店一晚。

OneDegree自推出寵物保險5個月以來，已經為其「毛價保」計劃進行數次升級，早前更已放寬貓咪植入晶片的投保要求。該公司指，8月份單月成功投保「毛價保」計劃的數目，已高於4月至7月的數目總和。不過，公司認為，現時香港大眾對寵物保險的認知度較歐美地區仍然偏低，故期望透過是次限時推薦計劃，鼓勵現有客戶向朋友分享購買寵物保險的好處。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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