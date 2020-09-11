未盈利生科股再鼎醫藥、赴港第二上市內地快遞運營商中通快遞均於今晚上載聆訊後資料集。再鼎醫藥為生物科技公司，擬根據上市新規18A上市，旗下藥物針對症狀包括腫瘤、抗感染及免疫性疾病。聯席保薦人為摩根大通、高盛、花旗。第二上市股份中通快遞保薦人為高盛。

根據披露，中通快遞為個人不同投票權架構公司。公司董事長兼首席執行官賴梅松持有2.06億股B股，每股可投10票。賴梅松亦持有311.6萬A股，並透過用作員工持股平台的信託控制449.2萬A股。賴持有投票權共計高達78.4%。

截至今年6月30日，阿里巴巴（9988）持股8.7%，董事及高級管理人員合計持股42.7%，其他股東持股48.6%。阿里投票權為2.6%。

根據初步招股資料，按總包裹量計，中通快遞去年市佔率為19.1%。截至今年上半年，公司共有90個快件分揀中心，282條自動化分揀線。今年上半年收入按年增3.2%，半年錄得103億元人民幣。期內毛利按年跌14.5%，錄得26億元人民幣。毛利率跌5.1個百分點至25.1%。受惠網購市場增長，期內包裹量增加29.8%。

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