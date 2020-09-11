【明報專訊】隨着疫情放緩，及政府公共服務將於下周二（15日）起全面恢復，多間銀行亦陸續恢復分行營業時間。中銀香港（2388）公布，自下周一（14日）起，除機場外的全港各區分行，包括安泰邨、上水、科學園、科技大學、愉景灣銀行服務中心，將恢復正常的營業時間，星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。

匯豐公布，自下周一起，所有零售銀行分行（包括分行、卓越理財中心、尚玉中心、商業客戶服務中心、日夜理財中心及流動銀行）及中小企中心將恢復正常服務。香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部將繼續暫停服務直至另行通知。

工銀亞洲宣布，由下周一起， 全線分行及個人理財中心營業時間恢復正常，營業時間為星期一至星期四上午9時至下午5時， 星期五上午9時至下午5時30分。除了屯門分行維持不營業，其他分行星期六的營業時間為上午9時至下午1時。自下周一起西環個人理財中心將恢復正常營業時間，西九龍站個人理財中心則維持暫停服務直至另行通知。

積金局亦宣布，將於下周一起全面恢復提供正常公共服務。積金局位於葵涌、觀塘及上環三個辦事處的顧客服務櫃檯，將於星期一至星期五（公眾假期除外）早上8時45分至下午5時45分提供服務，市民可致電當局熱線預約登記。當局又呼籲，市民可透過電郵及熱線作出查詢，及與局方職員溝通，以代替親身到積金局辦事處，同時亦應利用強積金受託人提供不同的電子服務，以及積金局的網上工具，處理強積金各項事宜。

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