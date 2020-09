next

警方昨日就炒賣壹傳媒股份拘捕15人,證監會當日指不評論,今夜就事件發聲明。證監會表示,調查仍在進行中,就此案不適宜評論(not in a position to comment any further)。但同時指出若涉及造市,料案情將涉及諸多複雜問題,已經準備好根據早年簽署的諒解備忘錄(MOU)下條款,輔助警方調查。

證監會指出,昨日記者會上警方提到案情或涉及《證券及期貨條例》下的虛假交易罪行(即俗稱造市),而作為香港的證券市場監管者,證監會有責任對違反《條例》的行為進行調查及執法。證監會表示,鑒於事件涉及公眾利益,而特此釐清該會的角色。

證監會強調,若涉及造市罪行,常常會涉及複雜的法律及證據問題,亦需要專家對市場功能、交易手法及投資者行為進行評估。證監會已經準備好回應警方根據MOU下提出的請求,協助警方調查任何《條例》下的行為。

證監會亦在聲明中對雙方合作框架作出解釋。證監會指出,於2017年8月曾與警方簽署MOU,兩方均有責任在涉及證券市場的非法行動或犯罪上進行合作,以實施其監管職能。若非法行為均在警方、證監的職權範圍內,二者則透過MOU框架合作,涵蓋的範圍包括交換信息的使用,以及協助調查等。

證監續指,若警方根據MOU提出請求,證監會一般會使用其監察、監督及調查的權力(engaging its surveillance, supervisory or investigatory powers)以獲得相關信息,再將信息交由警方。洗黑錢便是其中一例。

