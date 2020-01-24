今日有兩隻新股正在招股，其中自媒體營銷股樂享互動（6988）次日招股，截至下午6時半，本報統計8間券商數據，共計借出785億孖展，相當於僅計券商孖展，已公開發售超購448倍。

各間券商中，耀才借出205億元，輝立借出205億元，信誠借出111億元，富途借出82.49億元，大華繼顯借出55億元，凱基借出53億元，英皇借出40億元，時富借出35億元。

第二上市新股華住酒店（1179）則未足額。統計8間券商數據，共計借出4726萬元孖展。華住公開發售集資額7.52億元。其中富途借出4126萬，輝立借出480萬，耀才借出100萬，信誠借出10萬。

樂享互動招股期至下周二（9月15日）中午12時截止，預計9月23日掛牌，每手1000股，入場費3243.35元。

華住酒店招股期至下周三（9月15日）中午12時截止，預計9月22日掛牌。每手50股，入場費18585.42元。

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