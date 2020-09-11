深圳樓市調控再收緊，昨晚人行深圳市中心支行、深圳銀保監、深圳市住建局聯合發文，擬建立婚姻信息查詢機制，完善住房貸款管理。銀行辦理個人住房貸款業務時，將可通過房地產信息平台查詢申請人婚姻狀況和購房家庭成員名下擁有的物業數量，作為貸款審核依據。

相關部門此舉，是因為有夫婦為規避限購政策，以假離婚方式將物業歸入其中一人名下，而離婚恢復單身的另一方則可以重新擁有一套房的買樓資格及更高成數的按揭貸款，由於之前銀行辦理個人住房貸款時未能與政府部門聯網查詢個人婚姻狀況，令這種假離婚方式得逞。

記者：陳子凌

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