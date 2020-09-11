《彭博》引述知情人士報道，Tesla計劃將其在上海超級工廠生產的汽車，運往亞洲和歐洲等市場。

知情人士指，有意出口的 Tesla 中國製 Model 3汽車，或在第4 季開始量產，預計將輸往新加坡、澳洲、紐西蘭及歐洲，而以上市場目前只能等候美國組裝的車輛。據報，Tesla中國製汽車最快可能年底或明年初開始出口。 Tesla 中國代表未有就報道作出回應。

報道指，Tesla在中國每月交付約1.1萬輛汽車，暫時全部供應中國市場，其主要競爭對手蔚來每月平均僅能生產約3500輛。

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