舜宇8月手機鏡頭、模組、車載鏡頭出貨量上升 齊創新高
文章日期：2020年9月11日 17:23
舜宇（2382）公布8月出貨數據，手機鏡頭、模組、車載鏡頭均錄按年及按月上升，件數計齊創新高。
手機鏡頭出貨量按年上升22.3%，按月上升19.4%，主要是因為受海外疫情影響減少。完成經調整的全年目標62.7%。8月出貨量共1.62億件，創單月出貨量新高。
車載鏡頭出貨量按年上升16.3%，按月上升14.1%，主要是因為受海外疫情影響減少。完成經調整目標的58.29%。8月出貨共541.3萬件，亦創單月新高。
手機攝像模組出貨量按年上升8.2%，按月上升10.7%，主要是因為本公司手機攝像模組市場份額的上升。完成經調整目標的63.4%。8月1出貨量6073.9萬件，創單月新高。
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