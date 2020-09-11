中國人壽（2628）公布，今年首八個月累計原保險保費收入約為4928億元（人民幣，下同），按年上升11.19%。新華保險（1336）同期累計原保險保費為11.66億元，按年上升28.24%。

人保集團旗下壽險業務今年首八個月原保費收入為775.64億元，按年減少5.4%，健康險業務原保費收入為251.97億元，按年上升44.9%。旗下產險業務中國財險（2328）期內原保費收入為3076.18億元，按年上升3.9%。

記者：歐陽偉昉

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