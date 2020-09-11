美團點評（3690）建議，公司英文名稱將由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」，並採納中文名稱「美團」以取代其現有中文名稱「美團點評」；簡化公司名稱將不會影響股東之任何權利。

董事會認為，簡化公司名稱將有助於對外建立統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對業務能力的認知，從而推動公司在聚焦「food+platform」 戰略，同時繼續探索新業態。

美團點評將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准簡化公司名稱。

記者：蔡穎霖

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

百勝中國上市次日升1.7% 高盛予527元目標價

潤地：8月權益合同銷售金額按年跌15.6%

富瑞：中興收購微電子技術的交易「令人費解」

陸香港與博時基金合作銷售基金產品

恒指升189點 科指終止6連跌彈2.5% 壹傳媒跌19%