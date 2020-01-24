高盛今日發布報告，指看好百勝中國（9987）具韌性的商業模式及強勁的執行能力，對其給出527元的12個月目標價，評級「買入」。百勝中國今日收市報397元，倒升1.7%。

高盛指出，雖然短期內餐飲業的復蘇之路仍將坎坷，但預計百勝的同店銷售（SSSG）將逐步提升，由今年次季的11%跌幅，至預計第三季度跌幅收窄至7%，第四季度跌幅進一步收窄至2%。

報告解釋，給出目標的理由，是基於百勝過去有良好記錄，能在宏觀環境下繼續執行；相信肉價的通膨壓力將會緩解；必勝客（Pizza Hut）的貢獻正逐步穩定；公司正發展更為靈活、有效的商業模式，相信可以導向可持續的增長。

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