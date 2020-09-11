潤地（1109）公布，8月實現總合同銷售金額約272.2億元人民幣(下同)，總合同銷售建築面積約1,252,025平方米，分別按年增長24.2%及年下降2.7%。

同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約131.5億元及733,660平方米，分別按年下降15.6%及27.2%。

8月份投資物業實現租金收入約12.0億元，按年增長16.2%。2020年累計投資物業實現租金收入約74.5億元，按年下降4.7%。

潤地收市報34.7元，跌0.144%。

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