因應中興通訊（0763）擬通過子公司仁興科技，收購中興微電子技術24%股權，券商富瑞(Jefferies)發表報告指，該單交易相當令人費解（quite puzzling），料美國對公司的禁令不會因而受影響。

Jefferies表示，中興微電子技術的母公司集成電路產業基金，在過去兩個月連環減持多家半導體公司股票，包括長電科技、兆易創新，三安光電。即使中興微電子沒有遭政府直接控股，但無改美國對該公司的看法，政府實體仍為中興股東。另外，國家集成電路產業投資基金同時為中芯的主要股東，上周五減持中芯約40億元。

按股權分布，集成電路產業基金股東包括中國財政部持股36.47%、國開金融有限責任公司持股22.29%及中國煙草總公司持股11.14%等。

中興通訊昨（10日）公布，子公司仁興科技收購中興微電子技術24%股權，作價33.15億元人民幣，惟收購尚待中興通訊股東大會批准及財政部評估備案通過。

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