中國平安（2318）旗下的理財平台陸香港公布，與博時基金達成策略合作，其「博時-東方紅大中華基金」已於陸香港手機應用程式首發上線，進軍零售市場。未來，陸香港將引入更多基金產品。

陸香港表示，目前已有近10家基金管理人與該平台合作，包括易方達、安聯、富蘭克林鄧普頓及博時基金等。

陸香港為「博時-東方紅大中華基金」的零售市場首發銷售管道，資產配置於離岸和在岸市場，捕捉以中資債券為核心的投資機遇。是次在陸香港上線的產品為該基金的港元份額，彭博數據顯示，截至8月31日，自該基金類別A港元份額2018年7月成立以來，該基金累計淨值增長11.70%，今年以來增長5.98%。

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