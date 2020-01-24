恒指未有隨美股以下跌收市，今早高開39點後，早市最多曾跌20點，而尾市升幅更曾擴大至259點，收市升189點或0.78%，報24503點，恒生科技指數收報7178點，升2.55%，終止6連跌。

不過大市成交金額只有915億元，較上日減少11.83%，是2020年8月19日845.81億元成交後最少；國指升68點或0.71%，報9752點。

恒指連續第5個交易日收低於100天線(24657點)，上方10天線(24768點)亦正向下逼近，不久將出現10天線跌穿100天線的「死亡交叉」。

北水流入增加。北水南下合計淨流入23.66億元，較上日增加86.13%，連續第3日流入，累計流入53.7億元。而南水北上合計亦淨流入12.91億元人民幣，較上日增加29.24%，連續第2日流入，累計流入22.9億元。

藍籌26隻升，19隻下跌，5隻無升跌。金沙中國（1928）升4.49%，收報33.75元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.96%，收報20.05元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.98%，收報516元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；建行（0939）跌0.55%，收報5.39元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136），公司中午公布，正在初步洽商一項潛在性收購交易，股價曾創52周高，見0.35元，收報0.31元，升47.62%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報13.2元，跌1.35%。

國泰（0293）承認國泰航空、港龍航空不會就第二輪保就業計劃提出申請，意味將會裁員。國泰收報6.25元，跌0.95%。

濠江機電（1408）今日上市，定價為1元，收報2.86元，升1.86倍。

傳媒股大幅波動，壹傳媒（0282）收報0.33元，跌19.51%；毛記葵涌（1716）收報0.64元，跌7.25%；萬華媒體（0426）收報0.153元，跌11.05%。東方（0018）亦抹去升幅，收報0.42元，無升跌；星島（1105）則升幅收窄，收報1.24元，升4.2%。

恒指過去5個交易日累跌0.77%或192點，表現最佳的是中銀香港（2388），累升3.46%，其次為煤氣（0003）、友邦（1299），分別升3.06%及3.01%。而表現最差的是恒安（1044），累跌6.38%，其次為潤地（1109）、小米（1810），分別跌5.96%及5.1%。

國指過去5個交易日累跌1.33%或131點，表現最佳的是粵投（0270），累升6.45%，其次為中國太平（0966）、聯通（0762），分別升4.7%及2.08%。而表現最差的是美團（3690），累跌7.26%，其次為恒安、潤地，分別跌6.38%及5.96%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港交所據報向交易所參與者月度收費豁免1萬元

路透社：淡馬鍚、GIC 正考慮投資螞蟻IPO

美國網路安全和科技專家：中美科技戰 美方劣勢在於不肯花錢

滬深三大指數終止兩連跌 上證全周跌2.8%

騰訊推「諾亞計劃」助50夥伴開拓國產數據庫

中銀香港：下周一起恢復除機場外所有分行正常服務時間

【有片：埋身擊】美元兌日圓有機會挑戰更高水平

恒隆26億購壽臣山地 大摩：若落成後呎價十萬 除息稅前利潤率逾四成

國泰：國泰、港龍不會就第二輪保就業計劃提出申請 將重設公司規模

恒騰網絡：正初步洽商潛在收購 半日收漲3成