中國人民銀行公布，8月份社會融資規模增量為3.58萬億元，高於預期的2.73萬億元，比上年同期多1.39萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42萬億元，多增1156億元。增長主要來自政府債券淨融資，期內增1.38萬億元，按年多8729億元；非金融企業境內股票融資1282億元，也增年多增1026億元。企業債券淨融資3633億元，按年多249億元。

被視為表外融資的項目方面，委託貸款期內減少415億元，按年少減98億元；信託貸款減少316億元，按年少減342億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1441億元，按年多增1284億元；

8月份廣義貨幣（M2）餘額為213.68萬億元（人民幣，下同），按年增加10.4%，增速略低於預期的10.7%，也比上月增速低0.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額為60.13萬億元，按年增長8%，增速分別比上月底高1.1個百分點；流通中貨幣（M0）餘額為8萬億元，按年增長9.4%。

8月份人民幣貸款增加1.28萬億元，高於預期的1.22萬億元，按年多增694億元。分部門看，住戶部門貸款增加8415億元，其中，短期貸款增加2844億元，中長期貸款增加5571億元；企業貸款增加5797億元，其中，短期貸款增加47億元，中長期貸款增加7252億元，票據融資減少1676億元；非銀行業金融機構貸款減少1474億元。

其他報道

港交所據報向交易所參與者月度收費豁免1萬元

路透社：淡馬鍚、GIC 正考慮投資螞蟻IPO

美國網路安全和科技專家：中美科技戰 美方劣勢在於不肯花錢

滬深三大指數終止兩連跌 上證全周跌2.8%

騰訊推「諾亞計劃」助50夥伴開拓國產數據庫

中銀香港：下周一起恢復除機場外所有分行正常服務時間

【有片：埋身擊】美元兌日圓有機會挑戰更高水平

恒隆26億購壽臣山地 大摩：若落成後呎價十萬 除息稅前利潤率逾四成

國泰：國泰、港龍不會就第二輪保就業計劃提出申請 將重設公司規模