中國8月社融增3.58萬億元人民幣 高過預期
文章日期：2020年9月11日 16:25
中國人民銀行公布，8月份社會融資規模增量為3.58萬億元，高於預期的2.73萬億元，比上年同期多1.39萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42萬億元，多增1156億元。增長主要來自政府債券淨融資，期內增1.38萬億元，按年多8729億元；非金融企業境內股票融資1282億元，也增年多增1026億元。企業債券淨融資3633億元，按年多249億元。
被視為表外融資的項目方面，委託貸款期內減少415億元，按年少減98億元；信託貸款減少316億元，按年少減342億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1441億元，按年多增1284億元；
8月份廣義貨幣（M2）餘額為213.68萬億元（人民幣，下同），按年增加10.4%，增速略低於預期的10.7%，也比上月增速低0.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額為60.13萬億元，按年增長8%，增速分別比上月底高1.1個百分點；流通中貨幣（M0）餘額為8萬億元，按年增長9.4%。
8月份人民幣貸款增加1.28萬億元，高於預期的1.22萬億元，按年多增694億元。分部門看，住戶部門貸款增加8415億元，其中，短期貸款增加2844億元，中長期貸款增加5571億元；企業貸款增加5797億元，其中，短期貸款增加47億元，中長期貸款增加7252億元，票據融資減少1676億元；非銀行業金融機構貸款減少1474億元。
其他報道
恒隆26億購壽臣山地 大摩：若落成後呎價十萬 除息稅前利潤率逾四成