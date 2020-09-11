港交所向交易所參與者月度收費豁免1萬元 業界：有助券商紓困
文章日期：2020年9月11日 16:15
根據券商收到信函，期交所行政總裁戴志堅今日向券商發信，宣布向每間交易所參與者提供1萬元扣免額，將自動抵銷應付予期交所的任何月度付款通知書。若公司選擇不收取，則將會將款項捐予香港交易所慈善基金。
港交所於信中感謝在交易所參與者在史無前例的艱難時期嚴守崗位，維持市場運作、做好風險管理，使得交易所得以維持高水平服務，同時確保市場高效運作，促進資金流動及有效配置。
信中續指，雖然市場活動最近有所回升，但明白動蕩的經濟環境對部分交易所參與者帶來影響，亦感謝業界向其反應部分經紀界別人士面臨的挑戰，因此提供扣免額。
證券業協會主席徐聯安向本報表示，各券商向港交所每月付費主要是用於租用數據，視乎券商規模，收費介乎2萬至十幾萬元不等。他表示，此前一直都向交易所表達訴求，相信本次做法對中小券商有一定紓解營運壓力的作用，又表示在政府、證監會多項支援及豁免收費的措施下，下半年證券界的壓力有所緩解，但希望各項措施未來仍可延續。
記者：馬迪帆
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