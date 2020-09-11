《CNBC》報道，有網路安全和科技專家認為，在中美科技戰中，美國最大的劣勢是不肯花錢。

曾在美國國務院和商務部工作、美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深副總裁兼科技政策計劃主管James Andrew Lewis表示，在半導體投資的金額上，中國與美國投入的比例可能是 1000:1，這讓美國在科技戰中難以勝出。他又指，雖然美國兩黨都支持以鼓勵政策提高美國在半導體製造的領先地位，惟「到目前為止，這還未轉化為金錢」。

《路透》報道，中國半導體行業許多資金都來自政府。中國於2014年設立國家半導體基金，投入1390億元人民幣，去年亦投入2040億元人民幣，而私人投資的興趣也在上升。

Lewis認為，在高階晶片上，中國仍然需要至少十年的時間才能追上美國，因為這需要高精度和科學技能。他認為，中國的優勢包括：願意花錢、對科技的大力投資，以及擁有非常堅定的政府，但亦有劣勢。他指，中國從美國的經驗中了解到科技實力的重要性，中方今後勢將努力發展科技，故中美的科技衝突可能僅是開始而已。

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