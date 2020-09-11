騰訊推「諾亞計劃」助50夥伴開拓國產數據庫
文章日期：2020年9月11日 14:35
騰訊（0700）繼續進行2020年度全球數字生態大會，騰訊雲數據庫運營負責人邵宗文稱，騰訊雲數據庫將推出「諾亞計劃」，以核心培養旗下約50個重點合作夥伴，每年提供超過100場定向培訓，共同開拓國產數據庫市場。
邵宗文認為，國產數據庫當前最大的痛點，在於很多行業用戶對數據庫產品不瞭解、不會用，引致數據庫人才缺失。因此，騰訊雲推出雲數據庫人才培養計劃，提供聯合實驗室，便於合作夥伴的自有產品，與騰訊雲數據庫進行驗證和兼容改造。
他透露，目前騰訊雲的數據庫生態合作夥伴，包括老牌數據庫服務商海量數據、愛可生、雲和恩墨等；也有東華軟件、北明軟件、中科軟科技等金融領域近兩年的行業龍頭，未來希望吸引更多合作夥伴加入。
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