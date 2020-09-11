中銀香港（2388）公布，自下周一起，除機場外的全港各區分行，將恢復正常的營業時間，星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。

自周一起恢復正常營業時間的分行，包括安泰邨、上水、科學園、科技大學、愉景灣銀行服務中心。客戶亦可透過該行24時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

中銀香港已在各分行採取一系列的防疫衛生措施，包括定時消毒及加強清潔，要求員工於工作期間必須佩戴口罩，以及做好員工體溫檢測等。進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。同時，該行在分行已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓排隊輪候服務的客戶保持適當的距離及縮短客戶在分行逗留的時間。

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