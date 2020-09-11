恒隆地產（0101）早前以25.66億元奪美國政府壽山村道37號屋地。大摩發表報告指，有關項目除息稅前利潤率或逾40%，加上恒隆亦受惠內地奢侈品零售銷售復蘇，故對恒隆維持「增持」評級，目標價22元。

該行指，恒隆以近26億元奪標，每方呎樓面地價約5.4萬元，作價低於市場預期外，亦低過由華潤置地（1109）持有的毗鄰項目，或反映發展商對一線豪宅的前景保守，但相信項目可為恒隆帶來可觀的邊際利潤。

恒隆早前指，壽山村道項目將計劃重建成多間獨立屋，預計2024年落成，投資總額約40億元。大摩估計，連同建築成本計算，若項目呎價10萬元，除息稅前利潤率將逾40%。

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