今早南華早報報道，國泰（0293）擬為裁員鋪路，不參與第二輪保就業計劃。國泰回應本報查詢指，國泰、港龍不會就第二輪保就業計劃提出申請，但部分集團旗下附屬公司則會申請，並表示將重設公司規模。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，航空業的營運環境持續極具挑戰。國際航空運輸協會（IATA）亦表示，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前水平，較早前預測推遲一年。

黃文傑表示，國泰集團需要就新常態部署旗下的航空公司。正如先前已公佈，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議。因應縮減的旅遊市場，將不能避免地需要重設合適的航空公司規模。

黃文傑表示，公司已就各業務範疇按外圍經營環境作出評估，以釐訂第二輪保就業計劃的參與程度。由於形勢仍然極不明朗，正評估所有可行方案，確保集團在航空業的新環境下繼續保持競爭力。

經過謹慎考慮，集團決定國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

新型冠狀病毒疫情對不同行業及企業的打擊程度各有不同。當中航空及旅遊接待業為最受嚴重影響之列。國泰集團亦不能倖免，旗下各業務受到不同程度的打擊，因此部分附屬公司將會申請第二輪保就業計劃。

黃文傑表示，國泰會繼續按公司及香港的航空樞紐長遠利益作出決策，保障集團、以及盡量愈多同事的未來。會適時公佈集團計劃的詳情。

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