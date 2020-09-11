恒指升102點，收報24416點，成交金額476億元。美國民主共和兩黨無法達成刺激方案協議令市場失望，美股先升後跌，3大指數都迫近上周五低位。但路透社報道，臉書、Adobe Inc.及Netflix的個股選擇權中，有數筆引人矚目的大型買權在周四部分平倉，很有可能是軟銀此前購買的40億美元科技股期權正陸離場，美股期貨回升，3大指數升約0.5%。亞洲股市也未有跟隨美股大跌，多能靠穩或稍為偏好。

科技股指數今早變動不大，美團（3690）反彈幅度較大，升2.14%。科技股由高位回落，幅度雖然已達雙位數字，但估值也絕不能說便宜，相對傳統價值股依然是天文數字。現在的設局是流動性邊際上無法進一步寬鬆，市場急挫也令投資者轉趨理性。回調後的科技股嘗試反彈，但投資者昨日選擇的是趁高減持，今早開始見動力似乎進一步減弱。軟銀平倉納指反彈是短期利好，但大勢並非太值博。

新地（0016）6月底止全年基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平，相當於約5厘股息率。期內總租金收入按年下跌3%至242.14億元，淨租金收入按年下跌6%至185.65億元。

香港二次回歸後，本港地產市道前景很不明朗，大家都觀望會否出現大規模移民潮推低樓價。受到疫情影響，要走也不容易，暫時情況並不清晰。但從樓市二手成交來看，市道還是以平穩為主。此外，新地在內地現在1400萬呎投資物業，租金收入為41.6億元人民幣，未來4年會有新增1200萬呎落成出租；再加上本港的高鐵站上蓋項目、啟德城中心項目，未來4至5年租金收入有望維持5%至10%的增速。

本地地產股的問題是市場不再理會，就好像內銀股一樣，大家都不關心。但新地不斷以新項目推動增長，土儲有豐厚兼成本較低，即使股價缺乏上升動力，但現水平作中長線收息是很好的選擇。

張兆聰

明報首席評論員