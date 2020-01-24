美股下跌，不過恒指今早未有跟隨，高開39點後，最多只跌20點，高位則升142點，半日升0.42%，科指暫終止6連跌，半日升幅更跑贏恒指。

恒指半日升102點或0.42%，報24416點，成交金額476億元；國指升26點或0.27%，報9709點。恒生科技指數收報7054點，升0.78%。

藍籌27隻升，19隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升3.41%，收報33.4元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.71%，收報20.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.99%，收報511元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；建行（0939）跌0.37%，收報5.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136），曾創52周高，見0.35元，收報0.275元，升30.95%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報12.98元，跌2.99%。

北水南下半日合計淨流入7.62億元，南水北上合計淨流入20億元人民幣。

濠江機電（1408）今日上市，定價為1元，半日收報3.09元，升2.09倍。

《南華早報》引述消息報道，國泰（0293）九大業務部門中的部分部門將放棄香港政府最新一輪抗疫薪資紓困措施，為裁員鋪路，國泰上半年工資約佔營業支出的25%。相關決定將在今日公布。國泰收報6.25元，跌0.95%。

傳媒股個別發展，壹傳媒（0282）今早高開後曾升最多20.7%，但其後倒跌，半日收報0.355元，跌13.41%；毛記葵涌（1716）收報0.64元，跌7.25%；萬華媒體（0426）收報0.16元，跌6.98%；有線（1097）收報0.063元，跌3.08%。相反星島（1105）收報1.28元，升7.56%；東方（0018）收報0.435元，升3.57%。

破頂股方面，家鄉互動（3798）創上市新高，見5.09元，收報4.98元，升3.32%；海底撈（6862）創上市新高，見55.85元，收報55.2元，升0.55%。

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