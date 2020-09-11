禁令生效在即 中國工程院院士稱華為不會無晶片可用

美國針對華為的禁令將於本月15日生效，市場揣測華為會否陷入「斷芯」危機。中國工程院院士倪光南指，即使華為7納米晶片受到限制，中國現有的技術仍能支援14納米或28納米的晶片，相信華為不至於無晶片可用。

倪光南出席「中國信創黃埔論壇」時指出，雖然中國的訊息產業不及美國先進，但整體差距不大。他表示，「目前中國的短板主要是在芯片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟件方面。倘能整合國內資源，利用中國的人才和市場優勢，要突破這些短板，並不需很長時間」。

倪光南稱，雖然中國晶片產業在7納米製程上受制約，但中國目前的技術已能做出14納米或28納米的晶片，加上中國目前已有28納米的光刻機，意味華為尚有其他出路。

他又表示，即使短期內無法完成7納米及5納米的先進製程，亦只會對手機業務造成影響，因為大部分的科技產品僅需14納米及28納米就綽綽有餘。

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