港元1個月HIBOR連升第2日 報0.39411%
文章日期：2020年9月11日 11:40
港元1個月期HIBOR連升第2日，升1.04點子至0.39411%，是9月7日後最高，當日報0.39952%。
港元現報7.7502元升值2點子，曾貶值最多2點子，報7.7506元，亦曾升值最多2點子，報7.7502元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.05821%；1星期HIBOR跌0.52點子至0.15%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.24054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.99點子至0.54327%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.67304%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.8675%。
美元指數現報93.289貶值0.047或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.15125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2429%，連續2日擴闊，利差是2020年9月07日後最高，當日差距為0.2439%。
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