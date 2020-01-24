證監會於本月3日向申萬宏源發出限制通知書，禁止其處置或處理四個交易帳戶內的某些資產，今日刊憲顯示，申萬宏源4個遭凍結的客戶帳戶截至8月19日的股份結餘市值為785.5萬元。

根據3日的公布顯示，有關戶口有涉嫌操控市場的活動，該等資產與一家於港交所上市的公司有關。證監會認為，就維護投資大眾及公眾利益而言，發出該限制通知書是可取的做法。證監會的調查仍在進行中。

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