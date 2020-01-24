《路透》引述兩名知情人士報道，沙特主權基金PIF正在權衡對阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團IPO的潛在投資。據報，PIF通過其顧問與螞蟻集團進行接洽，考慮投資其IPO。

據報，螞蟻的財務顧問接洽了沙特公共投資基金，向其推薦投資此次IPO。消息人士稱，「PIF正在考慮」。倘相關投資得以進行，這將是沙特公共投資基金對中國企業最高調的一次直接投資。PIF拒絕置評，螞蟻發言人尚未就報道作出回應。

擁有逾3000億美元資產的PIF一直在美國大舉投資，但今年6月，它同意向印度工業巨擘信實工業旗下的數字部門Jio平台投資114.9億美元。PIF總裁亞西爾拉米安(Yasir al-Rumayyan)去年在接受CNBC採訪時表示，該基金擴大國際投資之際，亦將目光投向了中國市場。

螞蟻集團是中國佔主導地位的移動支付公司，其IPO有望是全球規模最大，集資金額可能高達300億美元（約2340億港元）。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

特朗普：不會延長TikTok售美業務期限

港股ADR跌174點 濠江機電上市 國泰擬為裁員鋪路

美股曾挫近500點 收市跌405點 科技股向下