恒指今早高開39點或0.17%，報24352點，成交金額32億元；國指今早高開18點或0.19%，報9701點。恒生科技指數報7001點，升0.02%。

藍籌18隻升，26隻下跌，6隻無升跌。金沙中國（1928）升1.55%，報32.8元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.2%，報20元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.81%，報80.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；匯控（0005）跌0.77%，報32.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

《南華早報》引述消息報道，國泰（0293）九大業務部門中的部分部門將放棄香港政府最新一輪抗疫薪資紓困措施，為裁員鋪路，國泰上半年工資約佔營業支出的25%。相關決定將在今日公布。國泰開市報6.28元，跌0.48%。

傳媒股再炒，壹傳媒（0282）開市報0.49元，升19.51%；毛記葵涌（1716）開市報0.78元，升13.04%；萬華媒體（0426）開市報0.199元，升15.7%。

濠江機電（1408）今日上市，定價為1元，開市報2.1元，升1.1倍。

南岸集團（0577）今公布業績。開市報0.101元，無升跌。

創板餐飲股皇璽（8300）自救，轉行放數。開市報0.033元，無升跌。

華興資本（1911）完成新基金募資，集資額6億美元。開市報18.2元，無升跌。

新地（0016）基礎溢利按年跌9%至293億，末期息3.7元。開市報100元，升0.1%。

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