美國公布的首次申領失業救濟人數多過預期，顯示廣泛的失業狀況依然存在，加上美國國會在新一輪刺激法案談判上仍分歧巨大，市場對經濟復蘇仍有疑慮，美股重拾跌勢；總統特朗普表示不會寬限TikTok出售美國業務的期限，科技股向下。道指高開82點，曾升234點，最多跌493點。

道瓊斯工業平均指數收跌405點，跌幅1.46%，報27534點。標普500指數收跌59點，跌幅1.76%，報3339點。納斯達克綜合指數收跌221點，或2%，報10919點。

聯合健康跌2.3%，報304.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低48點，而麥當勞升0.71%，報217.24元，貢獻道指10點。

科技股方面，蘋果收市報113.49元，跌3.26%，谷歌母公司Alphabet收市報1526.05元，跌1.36%，亞馬遜收市報3175.11元，跌2.86%，Facebook收市報268.09元，跌2.05%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報367點。德國DAX指數收跌0.22%，報13208點；法國CAC 40指數跌0.38%，報5023點；英國富時100指數收跌0.16%，報6003點。