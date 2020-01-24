華住酒店來港第二上市明起招股 入場費18585元
文章日期：2020年9月10日 20:49
內地華住酒店（1179）今晚公布來港第二上市，將全球發售2042.215萬股，公開發售佔一成，全球發售佔九成，全部為新股。根據超額配股權，可再發售306.33萬股，佔發售股份的15%。
公司公布，公開發售部分定價上限為368港元。每手50股，入場費18585.42元。招股期由明日（11日）起至下周三（9月16日）中午12時止，同日定價。本次發售將以無紙化方式進行。
華住美股預託證券（ADR）周三升2.63%，收報44.55美元，相當於345.26港元。港股定價上限兌美股現價有6.6%溢價。
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講者：龐寶林
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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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