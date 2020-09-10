華興資本（1911）今日宣布，已完成旗下私募股權基金「華興新經濟基金」的新一輪募資工作，總集資額逾6億美元（約46.8億港元）。新基金的投資者主要由歐洲、亞洲、中東等地區的國際投資機構及個人投資者組成，包括主權基金、銀行、母基金及家族辦公室等。

華興資本今日收報18.2元，升0.89%。華興新經濟基金是華興資本的旗艦基金，共管理六隻分基金，包括三期美元基金和三期人民幣基金，已投資包括滴滴出行、美團、貝殼找房、商湯科技等數百間企業。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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