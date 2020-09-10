恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗發表最新中期業績致股東函指出，北京過往處理香港事務過於溫和，當反對者步步進逼，北京幾乎總會讓步。他指出，去年社會運動期間，普羅大眾不再活在一個穩定的社會，人身安全不再受保障。要讓社會回復穩定，一是出動解放軍，另一是製訂港區《國安法》，但是面對反對派一直試圖逼使北京派出解放軍，他認為北京不會蠢得掉入此圈套。因此必須引入港區《國安法》，屬完全合法，北京不僅有權，亦有義務推行該法律，並可能是轉捩點。

他指出，必須捍衛一國兩制的框架，同時引入港區《國安法》，則可以在中美關係惡化帶來少有的好處之一。在中美交惡時，內地在處理香港事務時，無必要考慮華府的想法，並且可以無所顧慮地做必要的事來拯救香港。但是，這似乎為香港社會帶來急切需要的安寧，但是能否維持則言之過早。美國把中國逼得太緊，迫使北京走這一步。最後得到的是，各方皆輸的局面。中國擁有的是一個經濟受損的香港，所有香港人都受苦，並會繼續付上沉重的代價。在港區《國安法》下，西方國家失去了香港這個可讓他們興風作浪的地方。

陳啟宗形容，香港經濟千瘡百孔，要恢復不是一件易事，東方之珠的光芒差不多消逝。香港零售業務遭受到打擊，恐需時10年才能夠令租金回復到2018年的水平。香港作為轉口港不及過往重要。隨著香港四大支柱行業不如以往，能否以新興產業取代已救不回的產業，他亦恐機會不大。他認為，要回復香港的過往光芒，最終可能要靠北京的幫助。即使是次熊市帶來的機會不算極為吸引，他認為仍醞藏機會，亦應該不俗，他們會加以發掘。

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