濠江機電（1408）明日掛牌，今日暗盤交易已收市。於耀才暗盤，該股收報1.87元，升87%，盤中最高曾升99%。每手2000股，每手帳面賺1740元。盤中成交27.8萬股，成交金額48.6萬元。

於富途暗盤則升88%，盤中成交144萬股，成交金額265.4萬元。本次該股全球發售1.25億股，公開發售方面發售1250萬股。

濠江機電為澳門機電工程承建商。公司今早公布，下限定價1元，公開發售超購8倍，全城僅收8810張飛，其中3張頂頭槌飛。一手中籤率30.11%，75手穩中1手。

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