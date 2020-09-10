擁有度小月、翰林茶館等餐飲品牌的皇璽餐飲（8300）公告，由於餐飲業務受疫情影響，需要物色及探索其他商機以實現穩定回報。而今日子公司皇璽資本獲取放債人牌照，有效期為12個月。集團認為，如果情況合適，可能會透過皇璽資本進行放債業務，以擴大收入來源，放債業務將由集團的內部資源提供資金。

皇璽認為，新業務可令集團的業務範圍多元化，擴大收益基礎，增強盈利能力並為股東提供更好的回報，並重申餐飲業務將繼續為集團的核心業務。

記者：陳子凌

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