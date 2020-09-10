彭博：字節跳動或錯過出售TikTok美國業務的最後期限

彭博引述知情人士報道，受中國新出台的監管規定影響，令抖音海外版TikTok母公司字節跳動與競購方微軟、甲骨文的談判複雜化，使公司或未能在美國總統特朗普定下的限期前，成功出售TikTok美國業務。

據報，在字節跳動與中國官員的初步會談中，得悉任何交易提案都必須提交審批，其中須包含技術和財務細節；惟官員不願就何種交易形式的能夠獲批提出具體指導。知情人士表示，在中國新規出台前已提出收購意向的微軟和甲骨文，對收購TikTok的意欲不變。

字節跳動正積極爭取在限期前向白宮呈交初步協議，惟協議需同時得到中國政府滿意；若字節跳動無法同時讓兩國政府、競購方，以及其公司股東滿意，也有可能完全放棄這次出售。

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