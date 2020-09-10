政府公布第二季的服務行業業務收益指數，期內住宿服務業的跌幅最大，按年跌71％， 零售業按年跌31.4％，運輸業按年跌28.6％，膳食服務業按年跌25.9％，資訊及通訊業按年跌13.9％，行政及支援服務業按年跌35.5％，批發業按年跌11.9％。而速遞業則按年升30.2％。

若按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益按年跌94.9%，而電腦及資訊科技服務界別按年跌3.9%。

政府發言人指出，全球新冠肺炎肆虐，令環球經濟陷入深度衰退，並繼續拖累本港廣泛的經濟活動，多個主要服務行業的業務收益，都錄得雙位數的跌幅，重創消費及旅遊相關行業的收益。 而輸業的業務收益跌幅擴大，主要是受跨境客運量大幅減少拖累。

發言人更指，進出口貿易業的業務收益進一步下跌，但內地經濟迅速復蘇為貿易往來帶來支持，跌幅因而收窄。而有些服務行業如貨倉及倉庫業、速遞業、金融業（銀行除外）和保險業的表現較為強韌。

記者：陳麗歡

其他報道

樂享互動首日孖展借出708億 超購403倍

渣打明年重組架構 專注發展個人客戶業務

運通：約24%本地商戶對今年底節日旺季感樂觀

炒賣壹傳媒被捕 證監拒評 業界：警方應披露詳情 否則任何炒賣都驚

華潤電力8月售電量升10.4%

八達通：租用版成人八達通3年無用 下月1日起將收取15元行政費

新地售樓合約銷售按年減逾三成 僅約440億元

中國國內8月手機出貨量跌13% 5G手機出貨量1617萬部