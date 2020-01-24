「數據驅動型」自媒體營銷股樂享互動（6988）今日首日招股，截至下午6時，本報統計8間券商數據，共計借出708億孖展，相當於僅計券商孖展，已公開發售超購403倍。招股期至下周二（9月15日）中午12時截止，孖展提前一日截飛，預計9月23日掛牌，每手1000股，入場費3243.35元。

各間券商中，耀才借出202億元，輝立借出194億元，信誠借出100億元，富途借出51.59億元，大華繼顯借出50億元，凱基借出46億元，英皇借出34億元，時富借出30億元。

樂享互動自稱對標公司為TTD（The Trade Desk），即美國廣告科技營銷巨頭，後者現時市值196億美元，股價今年以來累升59%。樂享互動主席兼行政總裁朱子南日前於記者會上則表示，公司並非「營銷股」，而是「數據科技股」，相信與TDD一樣，未來數據模型成熟後，便能保證業績增速。

公司本次上市，亦獲得TDD錨定投資者、美國投資人Terren Peizer家族基金入飛，Peizer亦為公司引薦阿布扎比資本集團（ADCG），二者各作為基投認購1000萬美元。內地官媒環球網亦力撐，發文稱其為「中國版TDD」。

此外，另一新股福祿控股（2101）今日孖展截飛，8間券商共計錄得341.77億元孖展，僅計券商孖展，超購383倍。

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