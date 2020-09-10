渣打（2888）宣布，由明年1月1日起調整組織架構，將專注發展個人客戶，整合亞洲網絡業務，在此情況下，亦重新安排人事崗位。

其中，大中華及北亞業務，以及東盟及南亞業務，將會合併成新的「亞洲地區業務」。大中華及北亞區行政總裁、零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正將會改任亞洲區行政總裁。

至於零售銀行、私人銀行及財富管理業務，將會合併成新業務「消費者、私人及企業銀行業務（CPBB）」。東盟及南亞區行政總裁徐仲薇，將改任消費者、私人及企業銀行業務行政總裁。

另外，渣打歐洲、美洲區及私人銀行業務行政總裁Tracy Clarke將於今年底退休，Simon Cooper將會擔任歐洲及美洲區、企業、商業及機構銀行業務（CCIB）行政總裁。

集團行政總裁溫拓思表示，有關改動將加強集團個人客戶業務，支持具盈利能力的業務增長，並更專注發展亞洲業務，可為企業及機構客戶提供更好服務。

渣打將於下月29日公布第3季業績，屆時會披露更多架構調整細節。

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