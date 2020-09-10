美國運通委託市場研究機構YouGov進行的一項調查結果顯示，近四分之一的受訪本地商戶，即約有24%表示，對今年底的節日旺季消費市場感到樂觀，大部分並佔72%商戶正考慮或正準備積極推廣業務以吸引顧客。

該項調查旨在探討新冠肺炎疫情為商戶帶來的挑戰，以及商戶對重建業務所需要的支援。當被問及對長遠復蘇的看法時，大部分商戶持審慎態度，當中近四成即39%預期，本地的消費市場需要6至12個月才能復蘇。

該行副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示：「儘管營商環境挑戰重重，本地商戶已積極為年底消費旺季作好準備，實在令人鼓舞。然而，隨着市場持續演變，本地商戶要發掘和拓展新商機，必須獲得額外的資源和支援。」

是次調查是於9月1日至8日以網上形式在港進行，對象是206位本地商戶負責人，藉此收集他們對營商環境的看法。受訪者包括本地商戶的主要決策者，職級為中層管理人員或以上。每間受訪的本地商戶員工總數不超過50人。

記者：陳偉燊

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