警方拘捕15人，指其操控壹傳媒（0282）股價，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢兩項罪名，未提虛假交易、即「造市」罪行。警方於記者會上稱，不清楚證監會是否正調查此案，並指各調查機構獨立運作，本次是收到市民投訴，且見到股價成交異常，而開始調查此案。

證監會對事件不予置評。一般情況下，造市案屬證監會調查範疇，常引援《證券及期貨條例》第295條「虛假交易的罪行」，對涉案人進行檢控，案件一般在裁判法院受理。但本次15人被控的串謀詐騙、洗黑錢，均為刑事罪行，程度更為嚴重。

根據警方於記招上發言，本次15人因高頻交易、於3日內交易1.3萬次而被視為不尋常。警方稱，涉案人有時賣盤未獲成交，就再落買盤，有時買盤規模達十萬股，甚至百萬股，涉嫌營造交投活躍的假象，而高交投可能吸引其他投資者入市，最後造成損失。

宏高證券投資經理梁杰文表示，若根據上述資料便指控犯罪，不僅是當日同樣有份參與壹傳媒的投資者會「驚」，「其他任何股市中的炒賣恐怕都要驚」。他指，高頻交易為投行常用手法，與朋友在WhatsApp約定同時落盤亦無理由犯法。他表示，或許本案背後仍有隱情，例如涉及黑社會，但警方應盡快披露資料，否則以後「炒股都易誤墮法網」。

過去本港的造市案情中，多數涉及大戶「左手交右手」，即涉案人利用數個屬於自己的帳戶配對交易，或者取消買盤，再重複落盤，推高需求。梁杰文表示，案情細節不足，難判斷是否涉及造市，但相信要看資金來源是否有關聯，若本案中15人皆受同一人指令行動，則有可能涉及「左手交右手」。

記者：馬迪帆

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