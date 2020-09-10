富通保險新推「按您想」壽險計劃，該保單屬人壽保單，並首創內置保單逆按揭功能，保單持有人可以選擇將人壽保障套現為退休年金；若受保人確診嚴重腦退化，保單持有人可一筆過預支全數身故賠償及額外身故賠償等。

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示：「新產品分為「卓越版」，受保人於整個保障期內提供100％保額之保證身故賠償。「精明版」則保費較相宜， 其保證身故賠償則於指定日期後由100%逐年遞減至70％保額為止。該產品以年輕時保障家人，退休後則可選擇先行套現人壽保障作年金使用，安享退休生活」。

受保人可於退休後將身故賠償套現作年金，按需要選擇指定年金期及發放模式，領取固定年金金額，以應付退休生活所需。再者保單持有人也可作出靈活安排，於年金期內停止或之後隨時恢復領取年金。而獲取保單逆按揭借貸不會影響人壽保額，而復歸紅利（如有）亦可於保單內繼續累積。另外，客戶可於財政充裕時提前還款。

香港人口老化日益嚴峻，患上認知障礙症的機率亦相應增高，十分之一70歲或以上長者患有認知障礙症，而85歲或以上長者患病比例更高達三分之一，而這個疾病更有年輕化趨勢。新產品將為客戶提供嚴重腦退化保障，若受保人確診嚴重腦退化，在首20個保單年度內身故或確診嚴重腦退化或末期疾病，可獲高達50%保額的額外身故賠償。保單持有人可一筆過獲預支全數身故賠償及額外身故賠償，以應付醫療所需。

以張小姐為投保人作例子，她現年45歲，屬不吸煙人士，投保額為40萬美元，每年保費約13740美元，繳付保費12年，總保費為16.488萬美元，而在56歲繳清所有保費，在65歲開始領取年金，每月領取1057美元年金，也可以領取20年。

富通保險行政總裁楊德灝表示，「儘管疫情帶來種種挑戰，富通保險在疫情影響較嚴重的5至7月期間，公司的本地業務年度化保費等值與去年同期比較，錄得強勁增長高達40%。展望未來，我們將繼續與新世界集團旗下的其他業務單位緊密合作，發揮協同效應」。

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