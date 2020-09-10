八達通：租用版成人八達通3年無用 下月1日起將收取15元行政費
文章日期：2020年9月10日 17:32
八達通公司表示，10月1日起將收取「不常用八達通行政費」。如果客戶持有「租用版成人八達通」，並於3年內無增值或作支付用途，「不常用八達通行政費」。若之後仍然沒有任何交易，則會每12個月被收取港幣15元，直至該八達通的餘額（如有）及按金被扣完為止。
該公司表示，客戶只需在3年內進行1次八達通增值或付款交易，或退回該八達通，則不會被收取「不常用八達通行政費」。公司又指，上述措施目的是鼓勵客戶恒常使用其八達通，如無需要使用可退還，取回餘額退款。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過多月的社會活動，疫情
爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$1000
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道