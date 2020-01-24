新鴻基地產（0016）公布2019/20年度業績顯示，受到新冠肺炎疫情影響，期內在港售樓按年減少32.15%，應佔合約銷售441億元。入帳的物業銷售收入則達412.64億元，按年減少0.12%；錄得溢利183.77億元，按年減少1.71%。

受疫情影響及此前的社會事件影響，致在港的零售租務表現疲弱。總租金收入達242.14億元，按年減少3.44%；淨租金收入則按年下跌5.66%，只有185.65億元，該集團指，本地社會事件及疫情影響，商場的租金收入特別受到影響。

該集團又指，現時在港的土地儲備約5750萬平方呎。在7月份完成與平安人壽的高鐵西九站項目部份股權交易後，在港的土地儲備約5690萬平方呎，足夠未來5年發展所需。在中國內地方面，土儲規模則共6810萬平方呎，約80%位於主要城市的地標綜合項目。

期內新地在內地錄得合約銷售約95億元人民幣，按年大增1.07倍；租務方面，因應疫情期間提供租金寬免，收入按年增長2.38%至41.66億元人民幣。酒店部門則在下半年錄得重大虧損。

新地表示，疫情影響所及其亦難以獨善其身，對集團多項業務均帶來不同程度的影響：酒店業務錄得重大虧損，樓宇銷售受到影響；物業租務組合亦遭受重大挑戰，尤其零售商場，在新租和續租租金均面對龐大下調壓力。不過其強調，與社會同舟共濟，致力保障就業，並沒有裁員，更額外增聘人手，加強防疫及清潔的措施。同時，其亦有向受影響的租戶提供租金寬減，更安排不同推廣計劃，吸引顧客及刺激消費，甚至投入大量資源，在商場推行一系列防疫措施，引入多項免觸式設施。

新地全日收報99.9元，0.2%。

記者：陳偉燊

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