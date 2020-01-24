中國信通院數據顯示，8月份國內手機市場總體出貨量2690.7萬部，按年下降12.9％。今年首8個月，國內手機市場總體出貨量累計2.02億部，按年下降19.5％。

8月國內市場5G手機出貨量1617萬部，佔同期手機出貨量的60.1%；上市新機22款，佔同期手機上市新機機型數量的48.9%。 今年1至8月，國內市場5G手機累計出貨量9367.9萬部、上市新機累計141款，佔比分別為46.3%及46.8%。

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