中國國內8月手機出貨量跌13% 5G手機出貨量1617萬部
文章日期：2020年9月10日 17:15
中國信通院數據顯示，8月份國內手機市場總體出貨量2690.7萬部，按年下降12.9％。今年首8個月，國內手機市場總體出貨量累計2.02億部，按年下降19.5％。
8月國內市場5G手機出貨量1617萬部，佔同期手機出貨量的60.1%；上市新機22款，佔同期手機上市新機機型數量的48.9%。 今年1至8月，國內市場5G手機累計出貨量9367.9萬部、上市新機累計141款，佔比分別為46.3%及46.8%。
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