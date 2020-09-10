壹傳媒（0282）股價午後大幅波動，曾颷96%。警方拘捕15人，涉嫌操控壹傳媒股價，警方今日下午4時在警察總部招開記者會交代案件時，拒絕評論拘捕行動前有否與證監會溝通，又否認是次行動是針對壹傳媒。

壹傳媒股價大幅波動，曾跌最多21.6%，低見0.235元，高位升96%，見0.59元，高位較低位反彈近1.51倍，全日收報0.41元，升36.67%。

警方指，該15人涉嫌操控壹傳媒股價，干犯串謀欺詐和洗黑錢，年齡介乎22至53歲。被捕人在上月10至12日，涉嫌透過社交媒體群組，串謀密集進行股票交易，在極短時間同價買入股票，並以密集式交易，製造虛假交投量，造成交投熾熱假象，再利用社交媒體的言論引散戶入局，在高位散貨獲利。

警方稱，疑犯在案發期間共買賣該股份逾1萬次，涉及16.9億股，佔總交投量兩成四，獲利3870多萬元，其中一人獲利2500多萬元。

毒品調查科總警司鍾詠敏表示，被捕人士包括黑社會成員、無業人士和消防員，警方會了解資金來源及去向，基於部分疑犯的職業，因此懷疑資金合法性。

鍾詠敏表示，目前調查仍處於初步階段，會針對藉壹傳媒事件令投資者蒙受損失方向調查，又否認是次行動是針對壹傳媒，只是針對令股民蒙受損失的不法份子。

被問及過去涉嫌操控股價案件均由證監會調查，而非警方負責時，鍾詠敏回應，會與不同監管機構互相合作，但又互不干預，不知證監會有無調查事件，惟指同一事件，涉及不同罪行，不同機構都有權責。

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