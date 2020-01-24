德意志投資亞太區首席投資主管Sean Taylor表示，中國經濟已於今年第二季反彈，料全年GDP按年升2%，明年大升8.5%，跑贏歐美及其他新興市場國家。至放美國疫情仍未見明朗，若現時重啟經濟可能是言之過早，相信疫情完結後亦會以低速回復，料今年GDP按年跌5.4%。

至於本港經濟，由於新冠肺炎疫情導致封鎖政策出現、旅客減少，他預期下半年GDP會按年跌6%，2021年則會按年升2%。股票市場方面，港股受惠於多隻中概股來港第二上市，未來港股與內地的關連度大增，此舉可紓緩內地企業受貿易戰影響，同時擴大港股資本市場，有助提升恒指地位。

他又提到，在中國內循環概念推動下，繼續看好中國股票市場，當中尤其偏好科技及電貿等板塊。另又看好黃金前景，在持續低息環境下，黃金成為資金的避險港，料金價會上升至2100美元水平。

風險方面，早期疫苗未必能控制疫情，多國有機會迎來下一波疫情，美國總統選舉、中美貿易緊張局勢以及脫歐談判失敗都會增加市場風險。

記者：黃清瑤

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